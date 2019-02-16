Мюллер призвал приговорить экс-главу штаба Трампа к длительному тюремному сроку

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американский спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование так называемого "российского дела", рекомендовал федеральному судье отправить бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта за решетку на срок от 20 до 24 лет по обвинению в финансовых махинациях, сообщает американская пресса.

"На протяжении более десятка лет Манафорт действовал так, будто он находится выше закона, он лишил федеральное правительство и ряд финансовых институтов миллионов долларов", - говорится в документе прокуратуры.

"В этом случае приговор должен отражать серьезность этих преступлений и послужить как сдерживанию Манафорта, так и предупреждением для других от подобных действий", - отмечается в документе.

Помимо тюремного срока спецпрокурор считает необходимым, чтобы Манафорт возместил примерно $30 млн.

Вынесение приговора Манафорту в суде Вашингтона назначено на 13 марта.

Ранее в этом году Манафорт признал вину по двум пунктам - в тайном сговоре и оказании влияния на свидетелей.

Суд присяжных в августе признал Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения финансового характера.

Трамп в конце ноября заявил, что считает Манафорта хорошим человеком и не исключает возможности его помилования.