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Волкер заявил о паузе РФ в переговорах по Донбассу на время выборов на Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия не проявляет интереса ко встрече с представителем США по вопросам Украины и не желает предпринимать действий по урегулирования конфликта в Донбассе во время президентской компании на Украине, утверждает представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - сказал Волкер агентству "Интерфакс-Украина" на полях Мюнхенской конференции.

Говоря о состоянии имплементации Минских соглашений, он отметил: "Минские соглашения чрезвычайно важны, и нам бы хотелось, чтобы они были реализованы. Мир, отведение тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия - для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса (Донбасса - ИФ), восстановление украинского контроля и суверенитета над территорией". "Это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать их", - подчеркнул Волкер.

При этом он признал, что Минские соглашения не работают должным образом. "Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", - пояснил Волкер.

Теги: Украина, США, Курт Волкер
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