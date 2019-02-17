Нетаньяху передал руководство МИД Израиля министру разведки и транспорта

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министр разведки и транспорта Израиля Исраэл Кац возглавил министерство иностранных дел Израиля, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Эту должность министр будет занимать вплоть до выборов, которые пройдут в Израиле в апреле.

Должности министра разведки и министра транспорта Кац сохранит, отмечают израильские СМИ.

Сам Биньямин Нетаньяху сохранял за собой пост главы МИД с 2015 года. В настоящее время он остается министром обороны Израиля. Эту должность премьер получил после того, как в ноябре ушел в отставку Авигдор Либерман. Также Нетаньяху занимает должность министра здравоохранения страны.

СМИ нередко называют Каца возможным преемником Нетаньяху на посту премьер-министра.

26 декабря прошлого года Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск. Внеочередные выборы в Израиле планируется провести 9 апреля 2019 года.