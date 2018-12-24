В мире

Внеочередные выборы в Израиле назначены на апрель 2019 года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередные выборы в Израиле пройдут в апреле следующего года, сообщает в понедельник израильская газета Jerusalem Post.

"Израиль будет готовиться к национальным выборам в апреле", - приводит издание выдержки из заявления правящей коалиции.

Агентство Bloomberg сообщает, что анонимное голосование о дате проведения досрочных выборов было проведено в израильском парламенте ранее в понедельник.

Очередные выборы в Израиле по плану должны были состояться в ноябре 2019 года.

В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Израиль

Новости по теме

В мире
Госдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздникиГосдеп США предупредил об опасности терактов в Барселоне в праздники
К особой осторожности призывают гуляющих по улице Рамбла, где в 2017 году произошел наезд на пешеходовПодробнее
 Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписанПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан
Документ реализуют в ближайшие неделиПодробнее
 Трамп назначил нового главу ПентагонаТрамп назначил нового главу Пентагона
Вместо генерала Джеймса Мэттиса этот пост займет его заместитель Патрик ШанаханПодробнее
 Выдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвованийВыдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвований
Журналист просил перевести деньги в помощь сирийским детям на его личный счетПодробнее
В США не исключили частичной приостановки работы правительства до январяВ США не исключили частичной приостановки работы правительства до января
Накануне в Штатах приостановил работу ряд бюджетных ведомств, так как не удалось одобрить бюджет страны из-за разногласий конгрессменов с ТрампомПодробнее
 Порошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войныПорошенко приравнял боевиков ОУН и УПА к ветеранам войны
Новый закон дает гарантии соцзащиты участникам армий, "которые сражались за независимость Украины в XX веке"Подробнее
 Генассамблея ООН осудила действия России в КрымуГенассамблея ООН осудила действия России в Крыму
Резолюция, которую в постпредстве РФ назвали фальшивой и бессмысленной, говорит о "недопустимости захвата территории АР Крым силой"Подробнее
 Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168Число жертв цунами в Индонезии выросло до 168
Еще 30 числятся пропавшими без вести, и это неокончательные данныеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКосмонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в "Союзе"В РоссииВ ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогахВ РоссииВ "Роскосмосе" оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелоеВ РоссииРоссияне назвали главными событиями года пенсионную реформу и открытие Крымского мостаВ миреПриказ о выводе американских войск из Сирии уже подписанКультураСергей Юрский попал в больницу

Цена нефти WTI упала ниже $45 за баррель

В реестр НКО-иноагентов включен "Институт глобализации и социальных движений"

Электронные визы начнут выдавать в Москве, Петербурге и Калининградской области

Суринов освобожден от должности главы Росстата

Суринов освобожден от должности главы РосстатаСлужбу возглавит Павел Малков из Минэкономразвития РФ Подробнее

Внеочередные выборы в Израиле назначены на апрель 2019 года

Российские триумфаторы юношеских ОИ получили гранты по 200 тыс. рублей

Экс-завхоз генконсульства России в Алеппо осужден за организацию нелегальной миграции в РФ

В Барселоне усилены меры безопасности из-за угрозы терактов в праздники

В Анкаре пообещали довести расследование гибели Хашкаджи до уровня ООН

Российских туристов предупредили об угрозе терактов в Индонезии

Кремль и мавзолей Ленина в среду закроют из-за общероссийской елки

Более половины россиян сообщили, что не видят угрозы массовых протестов в будущем году

Приватбанк обжаловал отказ суда Лондона рассматривать иск к его экс-владельцам

Неизвестный открыл огонь из автомата по витрине ресторана в Брюсселе

Музей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улице

Музей Солженицына открылся в московской квартире на Тверской улицеЗдесь писатель был арестован после появления романа "Архипелаг ГУЛАГ" Подробнее

КС постановил, что центральное и индивидуальное отопление должны оплачиваться раздельно

КС постановил, что центральное и индивидуальное отопление должны оплачиваться раздельноДанное решение может помочь тем жильцам многоквартирных домов, кто по какой-либо причине выбрал самостоятельное отопление квартиры Подробнее

В Красноярском крае задержали браконьеров, охотившихся на краснокнижную кабаргу

В ближайшие три года на нацпроекты выделят 5,7 трлн рублей

Суд утвердил мировое соглашение ФНС и подрядчика космодрома "Восточный" по долгу на 1,9 млрд руб

Челябинский предприниматель осужден за подкуп сотрудника "Ростелекома"

Иранец с электрошокером попытался ограбить иранский банк в Ереване

ВС Чечни оставил в силе продление ареста правозащитнику Титиеву

Лояльная Анкаре сирийская оппозиция заявила о готовности заменить уходящие войска США

Подарочный набор из английской рождественской песни в 2018 году в США обойдется в $170 тыс.

Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по компенсации за налоговый маневр

Экс-премьер Пакистана Шариф приговорен к семи годам тюрьмы за коррупцию

Названы лауреаты очередной недели КХЛ

Восстановлена пострадавшая от поджога часовня на востоке Москвы

Матвиенко предложила определить дату единого дня голосования с помощью соцопросов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');