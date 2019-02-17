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Минск и Варшава обсудят возможное размещение в Польше военной базы США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия примет участие в обсуждении возможного размещения в Польше так называемого "форта Трампа" (по имени президента США Дональда Трампа) - постоянной военной базы США, заявил председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович.

"Польская сторона, полагаю, услышала нашу обеспокоенность (возможным размещением базы - ИФ). Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и также по линии министерств иностранных дел", - сказал Мясникович в интервью телеканалу ОНТ по итогам своего визита в Польшу.

По его словам, во время обсуждения вопроса о возможном размещении базы польская сторона "достаточно конструктивно реагировала и заверяла и на уровне министра иностранных дел, и президента, что это ни в коем случае не должно привести к некоей эскалации напряженности".

В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного и незатратного ответа на возможное размещение постоянной военной базы США в Польше.

"Конечно, нас это беспокоит. Если, допустим, в Польше они заявляют, что готовы тратить миллионы долларов, чтобы разместить там (...) некий "форт Трампа", конечно, мы не идиоты и, конечно, на это реагируем", - сказал тогда Александр Лукашенко.

"Конечно, мы со своим главным союзником (Россией - ИФ) думаем о том, как нам противостоять всему этому и как с минимальными затратами найти адекватный ответ", - добавил президент Белоруссии.

Позднее он также заявил, что республике "понадобится новое ракетное оружие", если "форт Трампа" появится в Польше.

Теги: Белоруссия, Польша, США

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