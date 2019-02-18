Что случилось этой ночью: понедельник, 18 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр обороны Великобритании анонсировал планы страны наращивать военное присутствие в Арктике. Это делается для противостояния России в регионе, пояснили в Лондоне.

- Дональд Трамп поверил данным Владимира Путина, а не своей разведке, в вопросе наличия ракет у КНДР, рассказал телеканалу CBS бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб. По его словам, позиция Трампа стала для него "просто шоком".

- Белоруссия примет участие в обсуждении возможного размещения в Польше "форта Трампа". Минск высказал Варшаве обеспокоенность риском появления американской военной базы.

- Лидер венесуэльской оппозиции намерен собрать за неделю миллион волонтеров для доставки в страну гуманитарной помощи. По словам Хуана Гуайдо, 600 тыс. волонтеров уже зарегистрировались.