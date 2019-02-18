Не менее 10 человек погибли в результате взрыва двух бомб в Идлибе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва двух бомб в городе Идлиб на северо-западе Сирии, передает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на контактирующих с оппозицией активистов.

По данным AP, первый взрыв прогремел в начале второй половины дня в центре города, другой взрыв произошел спустя несколько секунд поблизости от первого.

Агентство напоминает, что Идлиб контролируется террористами группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) и за последние месяцы не раз подвергался атакам.