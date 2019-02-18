В Сирии боевики ИГ отказываются сдаться силам коалиции

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Окруженные на востоке Сирии отряды террористов группировки ИГ (запрещена в РФ - ИФ) отказываются сдаться силам антитеррористической коалиции и ведут переговоры об эвакуации, сообщили агентству Associated Press источники среди участников переговоров.

Более 300 боевиков находятся в окружении в деревне Багуз, где они прячутся среди сотен мирных жителей, не позволяя им покинуть населенный пункт.

Человек, связанный с переговорами с террористами, рассказал агентству, что они просят организовать коридор для выхода из оцепления вместе с эвакуирующимися жителями деревни.

Коалиция по борьбе с террористами в Сирии продолжает освобождать оставшиеся небольшие участки в Сирии, подконтрольные боевикам ИГ.

Ранее представители США и коалиции неоднократно объявляли об окончательной победе над террористической организацией в Сирии и Ираке, однако отмечали важность борьбы с остатками террористов.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.