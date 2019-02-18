Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в понедельник совершил разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168859, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, более часа курсировал вдоль сирийского побережья, совершая полет на высоте 4,5-5,5 тыс. метров. Временами он приближался к сирийскому побережью в районе базы в Тартусе на расстояние 33 км, авиабазы Хмеймим - 45 км.

Ранее в понедельник стратегический разведывательный самолет RC-135V провел многочасовой полет вблизи российских черноморских морских границ в районе Крыма.

Самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, около трех часов курсировал вдоль побережья Крыма по линии от его западной оконечности до Керченского пролива.