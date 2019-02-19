Украина потребовала отменить прокат российского фильма "Т-34" в США

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Украина потребовала отменить прокат российского фильма "Т-34" в американских кинотеатрах, сочтя его пропагандой милитаризма и агрессии Москвы; соответствующее заявление опубликовано в понедельник в фейсбуке посольства Украины в США.

"Посольство Украины сегодня обратилось в ряд американских кинотеатров в связи с показом в них российской пропагандистской киноленты "Т-34"" - говорится в публикации.

"Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует агрессивную политику Российской Федерации, жертвой которой стала Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны", - заявило украинское посольство.

Димпмиссия также выразила благодарность украинской диаспоре в США, которой удалось остановить показ фильма "Т-34" в ряде городов.

Боевик Алексея Сидорова "Т-34" вышел в российский прокат 1 января, собрав к данному моменту более 2,2 млрд рублей. Глава Минкульта Владимир Мединский в январе прогнозировал, что картина станет второй по сборам "из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года".

"Я думаю, что "Т-34" обойдет "Пиратов Карибского моря" и займет второе место вслед за "Движением вверх". Будем надеяться",- сказал министр.