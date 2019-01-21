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Культура

Мединский рассказал о рекордных сборах российского кино в январе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Отечественные фильмы за первые три недели нового года собрали в российском прокате 5 млрд рублей или 70% всех потраченных на билеты денег, что является рекордным показателем за всю современную историю России, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

"За это время российские кинотеатры посетило более 21 млн человек, то есть в среднем в день один миллион посетителей. (...) Это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю", - сказал он.

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"Несмотря на то, что мы ничего не ограничивали и выбор был огромный в кинотеатрах, более 70% в кассах собрали российские фильмы в эти первые три недели",- сказал министр.

Так, более 2 млрд собрал фильм "Т-34". "И я сразу даю прогноз, что это станет вторым по сборам фильмов из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года. Я думаю, что "Т-34" обойдет "Пиратов Карибского моря" и займет второе место вслед за "Движением вверх". Будем надеяться",- сказал Мединский.

Кроме того, в первые три недели года комедия "Полицейский с Рублевки" собрала 1,6 млрд рублей, а 700 млн рублей - "Елки последние". "В связи с такими сборами, будут ли они последними или будут еще какие-нибудь самые последние?", - сказал Мединский.

Традиционно успешными, по словам министра, стал очередной фильм из серии "Три богатыря", набравший 600 млн рублей, а также продолжение "Снежной королевы" - "один из самых успешно продаваемых за рубежом российских мульфильмов", набравший почти 200 млн рублей.

"Итого 5 млрд рублей - это опять же рекорд среди всех январских показателей российского кино за последние 28 лет", - отметил глава Минкультуры.

По его словам, у министерства уже есть понимание того, каким будет репертуар через год. "Нам уже понятен абсолютно в принципе репертуарный план следующих новогодних праздников. Для нас очень важно, чтобы кинопроекты были разнообразными, разножанровыми", - добавил Мединский.

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Теги: Владимир Мединский

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