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Президенту Молдавии подарили на день рождения иконы и пятерых барашков

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президенту Молдавии Игорю Додону на день рождения подарили несколько икон, а также маленьких барашков. Глава государства опубликовал в своих соцсетях ролик с поздравлениями.

Иконы дарили многие гости, но самый оригинальный подарок преподнесла руководитель Гагаузской автономии Ирина Влах: по гагаузской традиции накануне начала весны она подарила пять маленьких ягнят, которых принесли в администрацию президента в корзинках.

В понедельник Додону исполнилось 44 года.

Теги: Игорь Додон

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