Четырех человек удалось спасти после лавины в районе швейцарского курорта Кран-Монтана

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Четверых человек, попавших под лавину в районе швейцарского курорта Кран-Монтана, удалось извлечь на поверхность, сообщает интернет-портал швейцарской газеты "24 ер".

Издание отмечает, что о состоянии спасенных пока никакой информации нет.

В свою очередь в посольстве России в Швейцарии сообщили, что выясняют, есть ли среди пострадавших россияне. "На горнолыжном курорте Кран-Монтана произошел сход лавины. По данным СМИ, под снежными массами могут находиться от 10 до 12 человек. Посольство и генеральное консульство России в Женеве в контакте с местными властями проясняют, есть ли среди пострадавших россияне", - говорится в сообщении, размещённом на странице дипмисии в твиттере.

Не исключено, что число попавших под лавину людей может оказаться больше.

На месте происшествия продолжается спасательная операция.