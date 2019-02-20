В Швейцарии нашли всех туристов, оказавшихся под снежной лавиной

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарские полицейские объявили в среду, что завершили поисковую операцию в кантоне Вале в районе схода снежной лавины.

"Поисковая операция продолжалась всю ночь и была остановлена сегодня утром. Мы возобновим ее, если выяснится, что в этом есть необходимость. Пропавших без вести нет, число пострадавших - по-прежнему четыре человека. Состояние одного из них - тяжелое", - отмечается в сообщении полиции Вале в твиттере.

Сход лавины произошел во вторник на курорте Кран-Монтана. В операции по поиску людей были задействованы не менее ста спасателей, в числе которых и военнослужащие. На месте работали поисковые собаки, использовались также два вертолета. Найдены были четыре человека.

Изначально сообщалось, что под завалами могут находиться до 12 человек, однако эти данные оказались неточными.