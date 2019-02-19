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Пять европейских стран выдали Гуайдо более $18 млн гуманитарной помощи

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пять европейских стран выделили венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо более 18 млн долларов на закупку гуманитарной помощи, сообщил сам политик у себя в твиттере.

"По факту встречи с европейскими послами мы объявляем о взносе в размере более 18 млн долларов на гуманитарную помощь со стороны Италии, Испании, Великобритании, Германии и Франции", - написал во вторник Гуайдо.

"Спасибо за поддержку нашей борьбы за жизнь сотен тысяч венесуэльцев", - добавил он.

Провозгласивший себя временным президентом страны Гуайдо ранее объявил, что Венесуэла начнет получать гуманитарную помощь 23 февраля.

Власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро выступают против этих поставок, организуемых при участии США. В Каракасе исходят из того, что Гуайдо не имеет права вести переговоры от лица государства о поставках гуманитарной помощи.

Теги: Венесуэла, Хуан Гуайдо
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