Из Пуэрто-Рико в Венесуэлу вышло судно с грузом гуманитарной помощи

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил в среду о том, что в сторону Венесуэлы из Пуэрто-Рико вышло судно с грузом гуманитарной помощи.

"Сегодня из Пуэрто-Рико вышло судно с 20 тоннами гуманитарной помощи для нашей страны. Контейнеры, полные как надежд и возможностей для многих венесуэльцев, так и полные свободы", - написал он в твиттере.

Ранее в среду сообщалось, что Венесуэла закрывает воздушную и морскую границы с нидерландскими Антильскими островами в районе штата Фалькон.

"В соответствии с инструкциями верховного командования я связался с командующим портами штата Фалькон Хосе Гонсальвесом и главой таможенной службы Эдуардо Гальярдо и проинформировал их о закрытии морской и воздушной границы штата с островами Аруба, Бонайре и Кюрасао. В связи с этим прибытие шхун и самолетов с этих островов приостановлено", - процитировало испанское телевидение слова командующего венесуэльской армией в этом штате Владимира Кинтеро.

Ранее венесуэльская оппозиция объявила, что на острове Кюрасао учрежден третий после Кукуты (Колумбия) и Рораймы (Бразилия) центр по приему гуманитарной помощи из ЕС, которую затем планируется поставить в Венесуэлу.

В последние дни самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявляет, что работает над доставкой гуманитарной помощи в Венесуэлу. Президент страны Николас Мадуро, напротив, принимает меры, чтобы не пропустить в страну эти грузы, поставляемые, в частности, по инициативе США. По его мнению, Х.Гуайдо не уполномочен решать подобные вопросы.