Временные ограничения на подачу электроэнергии введены в Абхазии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - С 20 февраля вводятся временные ограничения на подачу электроэнергии на всю территорию Абхазии.

Как сообщает пресс-служба абхазской энергетической компании "Черноморэнерго", ежедневно с 11:00 до 14:00 подача электроэнергии на всей территории Абхазии будет прекращаться.

"Данное ограничение действует до покрытия дефицита электроэнергии путем подачи электроэнергии из России", - говорится в сообщении.

"Уровень воды в водохранилище "Ингур ГЭС" достиг критического уровня, и составляет в настоящее время 434 м, уровень продолжает понижаться в среднем на 1 метр и более в сутки", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба "Черноморэнерго" уточняет, что полная остановка "Ингур ГЭС" производится на отметке 420 м. Во избежание этого, и вводятся отключения электричества на всей территории Абхазии.

По данным "Черноморэнерго", общая прогнозируемая суммарная выработка "Ингур ГЭС" и Перепадной ГЭС-1 до начала паводка в марте-апреле месяце составит 310 млн кВтч. Прогнозируемое потребление Абхазии в этот период составит 366 млн кВтч. Соответственно, дефицит электроэнергии до начала паводка составит 56 млн кВтч.