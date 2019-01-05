Более 10 населенных пунктов в Волгоградской области продолжают оставаться без электроснабжения

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Подача электричества, нарушенная из-за непогоды, восстановлена в 28 из 41 населенного пунктов в Волгоградской области, сообщает пресс-служба губернатора региона в субботу.

"В 28 населенных пунктах региона возобновили подачу электричества, нарушенную из-за непогоды. По уточненным данным, сегодня перебои с энергоснабжением были зафиксированы в 41 населенном пункте Ольховского, Старополтавского, Палласовского, Дубовского, Николаевского, Среднеахтубинского и Даниловского районов", - говорится в сообщении.

В настоящее время работы по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии продолжаются в 13 населенных пунктах региона.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором поставил задачи по оказанию всей необходимой помощи жителям пострадавших от непогоды районов", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что мокрый снег с дождем и ветром в Волгоградской области привел к авариям на электросетях и массовым отключениям потребителей. По данным на 10:00 мск, без электроснабжения остались около 11,7 тыс. человек.