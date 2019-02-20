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Microsoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе

На Западе эту хакерскую группировку связывают с российскими властями

Microsoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Microsoft в среду сообщила, что зафиксировала хакерские атаки на сотрудников ряда аналитических центров в Европе со стороны группировки Fancy Bear, которую на Западе связывают с Россией.

"Недавно Microsoft зафиксировала атаки, целью которых стали сотрудники Немецкого общества внешней политики, а также европейских офисов Института Аспена и Германского фонда Маршалла", - сообщается в среду на сайте компании.

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Согласно данным Microsoft, атаки коснулись 104 пользовательских аккаунтов сотрудников представительств этих организаций в Бельгии, Франции, Германии, Польше, Румынии и Сербии. Они произошли в период с сентября по декабрь 2018 года.

"Мы уверены в том, что происхождение многих из них связано с группировкой, которую мы называем Strontium", - отмечается в нем. Западные СМИ отмечают, что Strontium считается одним из названий хакерской группировки Fancy Bear, которую западные страны связывают с российскими властями.

Microsoft отмечает, что быстро уведомила эти организации, когда обнаружила следы хакерских атак.

Теги: Microsoft, Fancy Bear

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