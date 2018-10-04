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ФБР изъяло доменные имена у хакерской группировки Fancy Bear

Есть обновление от 19:53

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР США в рамках расследования дела о хакерских атаках против антидопинговых агентств изъяли два домена хакерской группировки Fancy Bear, говорится в распространенном в четверг заявлении Минюста США.

"ФБР изъяло доменные имена (хакерской группы Fancy Bear - ИФ)", - говорится в документе. В заявлении отмечается, что эти меры были приняты в соответствии с распоряжением суда Западного округа Пенсильвании от 3 октября 2018 года.

Таким образом, теперь доступ перекрыт к сайтам с адресами "fancybear.net" и "fancybear.org".

Ранее Минюст США предъявил обвинения семи россиянам по статьям, связанным с совершением кибератак. Ведомство утверждает, что все они являются сотрудниками ГРУ, целью которых был сбор данных в Канаде, США и Европе. Согласно информации министерства юстиции, эта группа осуществляла хакерские атаки с декабря 2014 года до мая 2018 года.

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Теги: Fancy Bear, ФБР, США

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