США и Китай подготовят несколько протоколов о намерениях для торгового соглашения

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американские и китайские переговорщики в Вашингтоне работают над несколькими протоколами о намерениях, которые лягут в основу масштабного торгового соглашения, сообщил агентству Bloomberg источник, знакомый с ходом обсуждений.

По его словам, документы охватывают такие области, как сельское хозяйство, нетарифные барьеры, услуги, передача технологий и интеллектуальная собственность.

Механизм применения остается неясным, но, скорее всего, он будет включать угрозу восстановления пошлин в случае невыполнения договоренностей.

Ранее в четверг Reuters сообщило, что китайская и американская делегации на неделе прорабатывают формулировки шести соглашений общего характера по наиболее спорным вопросам двусторонних отношений, включая подход Китая к структурным реформам.

Кроме того, обсуждается список краткосрочных мер из 10 пунктов, включая закупки сырья и других товаров.

На этой неделе в Вашингтоне не ожидается прорыва по основным структурным вопросам, но предпринимаются попытки отложить повышение пошлин США на китайские товары, заявил источник Bloomberg.

По словам другого источника, глава китайской делегации, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Официальные ведомства США и Китая оперативно не ответили на запросы агентств о комментариях.

Летом 2018 года США ввели в действие пошлины на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год по ставке 25%, Пекин принял ответные меры в том же объеме.

С 24 сентября 2018 года США установили пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала 2019 года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешних 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. То есть, если этого не произойдет до 1 марта, то будут применены 25%-ные пошлины. Вашингтон позднее уточнил, что повышенные пошлины вступят в силу сразу после полуночи в ночь с 1 на 2 марта.

На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что Трамп рассматривает возможность отложить этот момент еще на 60 дней, хотя китайская сторона просила продлить срок заморозки на 90 дней. Во вторник американский президент дал понять, что такая возможность действительно не исключена.