Bloomberg сообщил, что Трамп может отложить введение пошлин на импорт из КНР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может выделить дополнительно 60 дней на достижение договоренности с Пекином по торговым вопросам, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Встреча, которых прошла в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в начале декабря, позволила достичь ряда договоренностей, воспринятых рынком как прорыв в отношениях двух стран. Вашингтон отложил повышение пошлин на китайские товары, Пекин увеличил импорт из Штатов. В соответствии с договоренностью, достигнутой главами двух государств, китайская сторона расширит объемы закупок американских товаров, в частности сельхозпродукции, с целью сокращения дефицита США в торговле с Китаем. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта.

По словам источника агентства, Трамп в настоящее время "рассматривает возможность отложить введение более высоких пошлин на китайский импорт на 60 дней".

14-15 февраля в Пекине проходит очередной раунд переговоров по торговому соглашению между КНР и США.