Экипаж МКС в сентябре увеличится до девяти человек

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) в сентябре увеличится до девяти человек, сообщил космонавт Алексей Овчинин на пресс-конференции в четверг.

"К концу сентября нас будет девять человек на борту, у меня такого опыта не было. Когда три экипажа, наверное, будет потеснее, но много народа - это веселее. Приятно увидеть новые лица", - сказал Овчинин.

Россиянину предстоит 14 марта отправиться с Байконура на МКС вместе с американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук. Они присоединятся к работающим сейчас на станции Олегу Кононенко, канадцу Давиду Сен-Жаку и американке Энн Макклейн, которые вернутся на Землю в конце июня. А уже в июле на орбиту прилетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган на корабле "Союз МС-13". В конце сентября к ним присоединится экипаж ещё из трёх человек, в состав которого войдут россиянин, американец и первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов.