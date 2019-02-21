Переноса пусков ракет "Союз" не будет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя (РН) "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане с британскими спутниками связи OneWeb состоится в запланированную дату, переносов запуска других ракет данного типа не планируется, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Никаких переносов запусков данного типа ракет-носителей не запланировано. Вся поступившая во время запуска РН информация анализируется, после чего даются рекомендации к следующему запуску ракет данного типа", - сказал собеседник агентства.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что после запуска РН "Союз" со спутником Egyptsat-A, якобы, может быть перенесен старт "Союза" с шестью британскими спутниками связи OneWeb.

Ранее сообщалось, что первые спутники OneWeb будут запущены российской ракетой "Союз" 26 февраля. Запуск планировался на 19 февраля, однако был перенесен из-за отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока "Фрегат".

На космодром были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок "Фрегат". После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.