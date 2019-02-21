Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое пообщаются тет-а-тет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, встретятся один на один в рамках саммита во Вьетнаме, сообщает в четверг издание The Hill.

"По формату встреча будет похожа на ту, что вы видели 12 июня в Сингапуре", - приводит издание слова неназванного чиновника.

"У двух лидеров будет возможность увидеться один на один, пообедать и поучаствовать в расширенных встречах своих делегаций", - отметил чиновник.

Второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое 27-28 февраля.