Главные новости
ЭкономикаПариж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"В миреРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеВ миреМедики выяснили, можно ли пить пиво после вина
В мире

Второй саммит США-КНДР пройдет в столице Вьетнама

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Ханое 27-28 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Он пройдет в Ханое, во Вьетнаме, 27-28 февраля", - написал он в твиттере.

Трамп добавил: "С нетерпением жду встречи с председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) для того, чтобы добиться продвижения вперед в деле мира".

Он отметил, что состоявшаяся ранее в Пхеньяне встреча спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана с северокорейскими представителями была "очень успешной".

Госдепартамент США сообщил ранее, что в ходе визита Бигана "осуждались вопросы, касающиеся выполнения президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном обязательств по полной денуклеаризации, изменениях в отношениях между США и КНДР и установлению длительного мира на Корейском полуострове, принятых на сингапурской встрече".

Стороны договорились о том, что "встретятся вновь" перед саммитом.

Теги: США, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын

Новости по теме

В мире
Медики выяснили, можно ли пить пиво после винаМедики выяснили, можно ли пить пиво после вина
Ученые пришли к выводу, что неважно, смешивает ли человек алкогольные напитки вообще: если слишком много выпить, похмелье неизбежноПодробнее
 За пост президента Украины будут бороться 44 кандидатаЗа пост президента Украины будут бороться 44 кандидата
До 7 марта они могут снять свою кандидатуру с выборов, которые состоятся 31 мартаПодробнее
 Россиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на Украине
Киев отказался аккредитовать представителей РоссииПодробнее
 Politico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в СШАPolitico сообщила о запрете телекоммуникационного оборудования из КНР в США
По словам источников газеты, Трамп подпишет запрет на его использование в американских беспроводных сетях уже на следующей неделеПодробнее
Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по "делу Скрипалей"
Всего к предполагаемому отравлению, по мнению полиции, причастны пятеро граждан РФПодробнее
 "Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине"Ъ" сообщил, что россияне прилетят 11 февраля для мониторинга выборов на Украине
Две сотрудницы неправительственных организаций прибудут в Киев под мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человекаПодробнее
 WSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреляWSJ сообщила о планах ВС США вывести войска из Сирии к концу апреля
Как уточняет газета, значительная часть контингента должна покинуть Сирию уже в середине мартаПодробнее
 Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на УкраинеРада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах на Украине
При этом миссия БДИПЧ ОБСЕ внесла двух россиян в список наблюдателейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Фотохроника 7 февраля6 фото
07 февраля
Фотохроника 7 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПариж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"В миреРоссиян исключат из списка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах на УкраинеВ миреМедики выяснили, можно ли пить пиво после винаКультураУмер Сергей ЮрскийСпортМеждународный Паралимпийский комитет частично восстановил ПКР в правахВ РоссииВ Кремле заявили об охране Януковича на территории России по указу Путина

Лидер венесуэльской оппозиции выразил надежду на поддержку со стороны армии

Второй саммит США-КНДР пройдет в столице Вьетнама

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Ханое 27-28 февраля Подробнее

Полиция установит число участников конфликта в самарской колонии

Гуайдо не исключил применения военной силы против действующих властей Венесуэлы

Двое детей погибли в пожаре в Калмыкии

Германия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

Россиянки стали 10-ми Подробнее

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло вблизи Камчатки

Moody's повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"

Moody's повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"Россия вернула инвестрейтинги трех ведущих агентств: Moody's, Fitch и S&P Подробнее

Госпитализированы 12 пострадавших при конфликте в самарской колонии

Прокуратура проводит проверку по факту конфликта Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');