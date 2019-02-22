В Турции выдали ордер на арест почти 300 военных по подозрению в связях с Гюленом

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Турции выдала ордер на арест не менее 295 военных, подозреваемых в связях с организацией FETO турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота, сообщает в пятницу "Анадолу".

По данным агентства, среди них - несколько высокопоставленных военнослужащих. Все эти военные, предположительно, переговаривались по таксофонам и домашним телефонам с членами FETO.

Турецкое руководство обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции, Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Ф.Гюлен заявляет, что не связан с попыткой переворота в Турции.