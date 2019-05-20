Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 250 сотрудников МИД

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Турции распорядилась произвести арест 249 сотрудников МИД страны по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена в рамках продолжающегося расследования попытки госпереворота в 2016 году, сообщает телеканал NTV.

Все сотрудники МИД, попавшие под подозрения, прошли экзаменационные тестирования перед трудоустройством в министерство с нарушениями, отмечается в сообщении.

Операции по поиску и задержанию 171 сотрудника ведомства продолжаются.

За три года расследования в общей сложности 77 тыс. человек задержаны за причастность к попытке госпереворота 16 июля 2016 года или связи с организацией Гюлена, которого подозревают в его организации.

Еще 150 тыс. человек, как среди военных, так и гражданского населения за это время были уволены со своих должностей.