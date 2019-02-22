В мире

Пуск британских спутников OneWeb вновь отложен из-за проблем с ракетой "Союз"

Сообщается, что накануне при запуске спутника Egyptsat-A произошел сбой в работе третьей ступени ракеты

Пуск британских спутников OneWeb вновь отложен из-за проблем с ракетой "Союз"
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Компания Arianespace перенесла на неопределенный срок запуск российской ракеты "Союз" с британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил исполнительный директор компании Стефан Исраэль.

"Arianespace отложила вывод ракеты "Союз" с полезной нагрузкой на стартовый стол. Решение было принято после успешного запуска ракеты Союз" с космодрома Байконур, но с ненормальным поведением ее третьей ступени. Дата запуска будет объявлена в ближайшее время", - написал Исраэль в твиттер.

В свою очередь, глава компании OneWeb Грег Уайлер сообщил, что старт перенесен минимум на сутки.

"Старт сдвигается как минимум на один день. Рад, что запуск Egyptsat-A был успешным, но нужно изучить больше данных, прежде чем продолжить работу", - написал Уайлер также в твиттере.

Запуск со сбоем, но без потерь

В четверг вечером с космодрома Байконур была запущена ракета "Союз" со спутником связи Egyptsat-A. Как сообщал "Роскосмос", спутник был выведен на целевую орбиту, его системы работают штатно и после программы летных испытаний космический аппарат будет передан на управление египетской стороне. Спутник Egyptsat-A создан ракетно-космической корпорацией "Энергия" в интересах правительства Египта. Космический аппарат предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением.

Между тем, в СМИ накануне появилась информация, что в работе двигателя третьей ступени "Союза" возникли проблемы, в результате чего аппарат отклонился на 60 км от заданной траектории, однако разгонный блок "Фрегат" смог своими двигателями компенсировать отклонение.

В настоящее время на космодроме Куру продолжается подготовка к запуску такого же "Союза" с шестью спутниками британской компании OneWeb. Ранее сообщалось, что первые спутники будут запущены 26 февраля. Запуск планировался на 19 февраля, однако был перенесён из-за отверстия в одном из трубопроводов разгонного блока "Фрегат".

На космодром были направлены специалисты НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок "Фрегат". После устранения отверстия была проведена проверка разгонного блока.

Проект OneWeb

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских площадок.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.

Теги: Союз, OneWeb, Arianespace

Новости по теме

В мире
Пуск британских спутников OneWeb вновь отложен из-за проблем с ракетой "Союз"Пуск британских спутников OneWeb вновь отложен из-за проблем с ракетой "Союз"
Сообщается, что накануне при запуске спутника Egyptsat-A произошел сбой в работе третьей ступени ракетыПодробнее
 Гуайдо подписал первый президентский указГуайдо подписал первый президентский указ
Самопровозглашенный президент разрешил ввозить гуманитарную помощьПодробнее
 После вывода войск 200 американских военных останутся в СирииПосле вывода войск 200 американских военных останутся в Сирии
Американская армия продолжит координировать свои действия с ТурциейПодробнее
 Гуайдо отправился на границу с Колумбией за гуманитарной помощью для ВенесуэлыГуайдо отправился на границу с Колумбией за гуманитарной помощью для Венесуэлы
Приграничные районы заблокированы верными Мадуро войскамиПодробнее
Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космосВпервые в истории две женщины выйдут в открытый космос
Ими станут американские астронавтки - Кристина Кук и Энн МакклейнПодробнее
 Пассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звукаПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звука
Самолет попал в мощный воздушный поток и прилетел в Лондон почти на час раньшеПодробнее
 Трамп потребовал от КНДР значительных шагов в области денуклеаризацииТрамп потребовал от КНДР значительных шагов в области денуклеаризации
Только в этом случае США смягчат санкцииПодробнее
 Microsoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в ЕвропеMicrosoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе
На Западе эту хакерскую группировку связывают с российскими властямиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 февраля7 фото
21 февраля
Фотохроника 21 февраля
Международный авиасалон в Бангалоре8 фото
21 февраля
Международный авиасалон в Бангалоре
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПуск британских спутников OneWeb вновь отложен из-за проблем с ракетой "Союз"В миреГуайдо подписал первый президентский указМосква"Аэрофлот" отменит до субботы 25 московских рейсовСпорт"Зенит" обыграл "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги ЕвропыВ РоссииЛавров заявил о планах Украины и НАТО совершить прорыв через Керченский проливВ РоссииБизнес-омбудсмен попросил генпрокура РФ проверить законность ареста Майкла Калви

Авиакомпания "Победа" назвала штатной ситуацию с посадкой ее "Боинга" во "Внуково"

Суд в Новосибирске арестовал замдиректора медцентра имени Мешалкина

Срок следствия по делу обвиняемого в шпионаже Уилана продлен на три месяца

Карантин по кори введен в 13 школах Новосибирска

Депутаты изучат возможность расширить полномочия Счетной палаты

Задержан один из участников самосуда над пятиклассником-хулиганом в школе Приморья

Свыше 16 млн рублей изъяли в Петербурге по делу о незаконной организации азартных игр

"Боинг" с пассажирами на борту задел хвостом посадочную полосу во "Внуково"

"Единороссы" отвергли идею штрафов за превышение скорости более чем на 10 км/ч

"Единороссы" отвергли идею штрафов за превышение скорости более чем на 10 км/чВ партии отметили, что камеры на дорогах могут работать с погрешностью, а у водителей не будет возможности оспорить их показания Подробнее

Ульяновец, натравивший овчарку на судебных приставов, получил 3,5 года колонии

Главком Сухопутных войск Салюков стал генералом армии

Путин поручил Кириенко обсудить с экспертами господдержку современной музыки

Пуск британских спутников OneWeb вновь отложен из-за проблем с ракетой "Союз"

Пуск британских спутников OneWeb вновь отложен из-за проблем с ракетой "Союз"Сообщается, что накануне при запуске спутника Egyptsat-A произошел сбой в работе третьей ступени ракеты Подробнее

РФ начала переговоры с Индией о совместном производстве истребителей МиГ-35

Рынок акций РФ открылся нейтрально в пятницу утром

ЦБ РФ 20 февраля купил валюту для Минфина на 12,43 млрд рублей

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов пятницы

Кировскую пенсионерку госпитализировали после падения на нее глыбы льда

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 22 февраля снизились и выросли на депозитах

В Турции выдали ордер на арест почти 300 военных по подозрению в связях с Гюленом

Путин подписал приказ о призыве запасников на военные сборы

"Ъ" сообщил о падении телерейтинга президентского послания Федеральному собранию

Мероприятие оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет Подробнее

ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по керченскому инциденту

Совет по морским млекопитающим потребовал начать реабилитацию косаток в китовой тюрьме

Фельдшер свердловской больницы сдала карты пациентов в макулатуру и получила выговор

Детский врач-травматолог в Волгограде получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');