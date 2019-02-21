Спутник Egyptsat-A взят на управление

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты наземных служб взяли на управление спутник Egyptsat-A, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Спутник Egyptsat-A, созданный в интересах Египта в РКК "Энергия" имени С.П.Королева, выведен разгонным блоком "Фрегат " на целевую орбиту и взят на управление", - написал Рогозин в твиттере.

В четверг ракета "Союз" со спутником связи Egyptsat-A была запущена с космодрома Байконур. Старт ракеты состоялся в 19:47 по московскому времени. Трасса полета ракеты-носителя проходила в северном направлении от космодрома Байконур, над территорией Казахстана (Актюбинской и Костанайской областями) и России (над Уралом).

В ходе полета разгонный блок "Фрегат" со спутником штатно отделился от третьей ступени и вывел спутник на целевую орбиту. Как сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе", на спутнике раскрылись солнечные батареи, после чего он начал передавать телеметрию на Землю. После цикла испытаний российскими специалистами космический аппарат будет передан под управление египетской стороне.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением и создан в интересах правительства Египта. Запуск EgyptSat-A был запланирован на 7 февраля, однако позднее срок был перенесен на 21 февраля. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.