Загрязненная российская нефть дошла до ЕС и Украины

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов журналистам в Мозыре во вторник.

"По результатам тех проб, которые отобраны на границе Республики Белоруссия и Республики Польша, мы констатировали, что некачественная нефть уже поступила на территорию Евросоюза. Мы также обладаем оперативной информацией, что нефть с измененными характеристиками уже находится на территории Украины", - сказал Сизов.

Минск анализирует масштабы ущерба от поступления в страну нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

"Пока идет оценка того, какой ущерб нанесен оборудованию. Более того, если сейчас видны очевидные вещи - пропуски теплообменного оборудования, то внутреннее состояние реакторов и трубопроводов может быть оценено только после проведения капитального ремонта", - сказал Сизов.

Ранее российская "Транснефть" признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию. Источник загрязнения нашли в Самарской области.

Белорусская сторона заявляла, что будет требовать от РФ компенсации, речь может идти о сотнях миллионов долларов.