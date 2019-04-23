Что произошло за день: вторник, 23 апреля

Грязная российская нефть в ЕС, лимузин Ким Чен Ына и деление водителей на любителей и профессионалов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Белоруссия приостановила экспорт бензина из-за некачественной нефти из РФ. В Минске заявляют, что приостановлен экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Несмотря на это белорусская сторона констатировала, что нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже поступила в Евросоюз, идет оценка ущерба, нанесенного оборудованию.

- Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке 25 апреля. Она станет первым контактом российского президента с северокорейским лидером. Между тем, лимузин Ким Чен Ына уже привезли во Владивосток, сам лидер КНДР прибудет на поезде. Акваторию острова Русский закрыли перед намеченной встречей.

- Украинский ЦИК обработал все бюллетени по итогам выборов президента. Владимир Зеленский набрал во втором туре 73,22% голосов избирателей, Петр Порошенко - 24,45%. Штабу победителя во вторник пришлось опровергать слухи о якобы запущенном в соцсетях голосовании на тему роспуска Рады. Команда Зеленского посоветовала использовать только данные с официальных страниц.

- "Исламское государство" взяло ответственность за теракты на Шри-Ланки. По данным связанного с боевиками информагентства, исполнители атаки причастны к этой запрещенной в РФ террористической организации. Власти островного государства заявляют, что произошедшие в воскресенье взрывы имеют отношение к нападениям на мечети в Новой Зеландии. Туристы задумываются об отказе от поездок на Шри-Ланку, российские путешественники смогут вернуть деньги за отмененные туры.

- Правительство РФ решило обязать аспирантов защищать кандидатскую диссертацию. Согласно действующей концепции, по окончании аспирантуры не предусмотрена обязательная защита диссертации - этот этап выходит за рамки подготовки аспирантов. В кабмин уже внесен документ с поправками.

- В ГИБДД выступили против инициативы Минтранса поделить водителей на любителей и профессионалов. Там убеждены, что профессионалами должны быть все. Кроме того, ГИБДД предложила снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час. Эту идею уже раскритиковали эксперты, отметив, что движущийся медленнее остальных транспорт вынуждает других водителей совершать маневры, создавая дополнительные риски. Между тем, столичные власти предложили отменить скидки при досрочной оплате штрафов для тех, кто систематически нарушает ПДД.

- В Минкультуры заявили, что Disney не просил перенести премьеру "Мстителей". Ранее СМИ сообщали, что кинотеатры просят передвинуть дату релиза на 25 апреля. В Минкультуры подчеркнули, что письмо получили, но дату выхода фильма в прокат определяет прокатчик, а он согласен с датой 29 апреля.