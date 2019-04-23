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Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии

Теракты на Шри-Ланке стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии
Фото: Reuters

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что произошедшие в воскресенье взрывы имеют отношение к нападениям на мечети в Новой Зеландии, сообщает во вторник The Guardian.

"Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - сказал министр, выступая перед парламентом страны.

Крайстчерч

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15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

Главный подозреваемый - 28-летний Брентон Таррант - незадолго до нападения распространил манифест​ под названием "Великая замена", в котором выступил против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру. Текст был опубликован в социальных сетях и отправлен премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн.

Пасхальные теракты на Шри-Ланке

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке в минувшее воскресенье, когда католики праздновали Пасху. По последним данным, погибли 310 человек, 41 тело до сих пор не опознано. Число пострадавших составляет 480 человек.

Объектами нападения террористов в пасхальное воскресенье стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки задержала около 40 человек по подозрению в причастности к серии взрывов. Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат".

Также стало известно, что спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов.

Таким образом, атаки в Новой Зеландии и на Шри-Ланке произошли с разницей в месяц с небольшим. При этом, как отмечает The Guardian, подготовка терактов, подобных тому, что произошел в пасхальное воскресенье, обычно требует гораздо больше времени: необходимо подготовить смертников и провести испытания взрывных устройств.

Взрывы на Шри-Ланке

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Сотрудники полиции на месте взрыва в церкви Святого АнтонияПосле взрыва в церкви Святого Себастьяна в Негомбо......в церкви Святого Антония в Коломбо......и в отеле Shangri-La в столице Шри-ЛанкиВнутри церкви Святого Антония после атаки......и разрушения снаружиВ больнице города КоломбоПогибшие при взрыве в церкви Святого Антония......и их родныеОколо церкви Святого Антония
Сотрудники полиции на месте взрыва в церкви Святого Антония
Шри-Ланка Новая Зеландия

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