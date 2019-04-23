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В штабе Зеленского опровергли проведение опроса по роспуску Рады

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В штабе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского опровергли проведение в соцсетях опроса о досрочном роспуске Верховной Рады.

"В социальных сетях создано множество страниц якобы Владимира Зеленского. Часть из них - сторонниками. За что им безграничная благодарность. Но большая часть фейковых страниц создана с целью дискредитации Владимира Зеленского и его команды. Именно на такой странице в Facebook под названием ""Володимир Зеленський - Слуга народу" во вторник был опубликован пост с вопросом "Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?", - говорится в сообщении штаба.

Там попросили использовать информацию только с официальных страниц.

В команде Владимира Зеленского напомнили, что официальная позиция Зеленского и партии "Слуга народа", а также информация о деятельности его и представителей его команды размещается на официальном сайте.

Владимир Зеленский Украина

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