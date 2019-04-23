Порошенко собрался участвовать в выборах в парламент Украины

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Проигравший во втором туре выборов президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко на встрече с парламентской фракцией "Блок Петра Порошенко" заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года.

"Мы идем на парламентские выборы", - заявил глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов журналистам после встречи членов фракции с президентом во вторник в Киеве.

Он отметил, что формирование партийных списков будет происходить через праймериз. "Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды", - пояснил Герасимов

На уточняющий вопрос журналистов, кого из нынешних членов партии не будет в новой команде, глава фракции БПП ответил: "Тех, что не пройдет праймериз".

По его словам, съезд партии состоится после инаугурации нового президента Украины.

Герасимов сообщил, что по результатам прошедших президентских выборов будут сделаны соответствующие выводы и в партийной структуре произойдут кадровые изменения. "Конечно, будут и кадровые решения. Я имею в виду, прежде всего, партийную структуру", - сказал парламентарий.

"Мы четко понимаем, что одна из ключевых ошибок - в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые были получены Украиной как государством в течение этих пяти лет", - отметил в этом контексте Герасимов.

По словам лидера фракции, Порошенко "становится лидером политической партии и это является ключевым аспектом, который мы сегодня проговаривали".

Порошенко на президентских выборах уступил Владимиру Зеленскому, который получил 73,22% голосов избирателей, тогда как действующий президент - только 24,45%.