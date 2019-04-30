Владимир Зеленский объявлен избранным президентом Украины

Ранее политик заявлял, что ЦИК умышленно затягивает объявление результатов второго тура, чтобы не дать ему распустить Раду

Владимир Зеленский Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента украинского государства, объявили в Центральной избирательной комиссии во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", протокол об итогах голосования зачитала во вторник глава ЦИК Татьяна Слипачук во время объявления официальных результатов второго тура выборов президента Украины.

По данным ЦИК, на выборах 21 апреля за второго кандидата на пост главы государства - пятого президента Украины Петра Порошенко, - проголосовали 24,45% избирателей.

Слипачук сообщила, что по состоянию на 9.00 30 апреля в апелляционных судах страны не было на рассмотрении жалоб относительно голосования во втором туре выборов.

Она добавила, что протокол одобрен и подписан всеми членами ЦИК, кроме одного - отсутствующей по уважительным причинам Ирины Ефремовой. После этого протокол также подписали уполномоченные представители обоих кандидатов в президенты Украины.

25 апреля Зеленский заявил, что Центризбирком умышленно затягивает официальное объявление итогов голосования для того, чтобы его инаугурация состоялась после 27 мая и, как следствие, он не смог распустить Верховную раду. Согласно украинскому законодательству, президент не имеет права распустить Раду за шесть месяцев до очередных парламентских выборов.

Что дальше

Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно.

Согласно постановлению Верховной Рады от сентября 2005 года, день проведения заседания для принесения присяги новоизбранным президентом Украины определяется решением украинского парламента по представлению председателя Верховной Рады. Время торжественного заседания, список гостей и другие организационные вопросы спикер парламента согласовывает с новоизбранным президентом и главой Конституционного суда Украины.

Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.