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Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359

Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359
Мать оплакивает дочь, погибшую при взрыве Негомбо, Шри-Ланка
Фото: Reuters

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359 человек, сообщает в среду телеканал CNN.

Ранее стало известно о 310 погибшем.

Представитель полиции Руван Гунасекара заявил в среду утром, что еще 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Таким образом, число задержанных составило 58 человек.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

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