Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359 человек, сообщает в среду телеканал CNN.
Ранее стало известно о 310 погибшем.
Представитель полиции Руван Гунасекара заявил в среду утром, что еще 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Таким образом, число задержанных составило 58 человек.
На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.