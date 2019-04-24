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Устроившие теракты на Шри-Ланке смертники жили и учились за границей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что один из террористов-смертников, устроивших взрывы в минувшее воскресенье, учился в Великобритании, сообщает в среду The Guardian.

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"Мы уверены, что один из террористов-смертников учился в Великобритании, а затем - в аспирантуре в Австралии до того, как обустроиться на Шри-Ланке", - сказал Виджевардена на пресс-конференции.

Министр подчеркнул, что все террористы были хорошо образованы и относились к среднему классу, многие из них жили или учились за границей.

Также стало известно, что терактов могло быть еще больше - целью террористов был еще один крупный отель, а также посольство Индии. Почему взрывы там не произошли, неизвестно.

В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

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