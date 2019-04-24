Суд Гонконга вынес приговоры организаторам протестов 2014 года

Большинство получили реальные тюремные сроки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Суд Гонконга вынес приговор организаторам массовых продемократических протестов осени 2014 года, сообщает в среду RTHK.

Отмечается, что двое главных обвиняемых получили по 16 месяцев заключения, четверо - по восемь месяцев тюремного заключения, еще один человек приговорен к 200 часам общественных работ. Одной из обвиняемых перенесли вынесение приговора из-за необходимости пройти лечение.

9 апреля суд признал восьмерых организаторов протестов виновными. По обвинениям в подстрекальстве и нарушениям общественного порядка им грозило до семи лет тюрьмы.

Осенью 2014 года тысячи жителей Гонконга вышли на улицы с требованиями проведения демократических реформ. В центре города появились палаточные лагеря митингующих, произошло несколько крупных стычек с полицией. Акция "Оккупай централ" продолжалась два с половиной месяца, протестующие окончательно освободили центр города только в декабре.