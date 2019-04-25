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Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом заявил, что международное сообщество должно жестко отреагировать на решение России упростить правила выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей и призвал Европейский Союз усилить санкции против РФ в июне.

"Собеседники осудили последнее решение президента РФ по упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей. Было отмечено, что это сознательный и нелегитимный шаг Кремля, прямо противоречит Минским договоренностям и подрывает мирный процесс на Донбассе... Президент Украины призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы Украинского государства в четверг вечером.

Порошенко выразил благодарность за поддержку со стороны Литвы.

"Литовская сторона высоко оценила личный вклад Петра Порошенко в свободное и честный характер президентских выборов в Украине, которые показали, что страна уверенно движется по демократическому пути развития", - говорится в сообщении.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина Петр Порошенко Россия

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