Поиск

Замгенсека ООН призвала согласовать перемирие на востоке Украины

В ООН просят стороны конфликта на Украине не подрывать минские договоренности

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Стороны конфликта на Украине должны достичь договоренностей о прекращении огня на востоке страны, заявила в четверг замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

"Продолженный и устойчивый режим прекращения огня остается первоочередной задачей. В связи с этим мы сожалеем, что не принесли результатов переговоры по новому договору о прекращении огня в связи с православной пасхой в ходе вчерашней встречи трехсторонней контактной группы в Минске", - подчеркнула она, выступая на заседании СБ ООН.

Дикарло отметила, что ООН присоединяется к призывам "без промедления" достичь договоренностей по режиму прекращения огня.

"Мы призываем все стороны избегать совершения любых шагов в одностороннем порядке, которые могут потенциально подорвать выполнение минских договоренностей", - заявила замгенсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло на заседании Совбеза ООН.

"В ООН ожидают, что как буква, так и дух минских договоренностей будут уважаться всеми заинтересованными сторонами", - добавила она.

Как сообщалось, 18 апреля на встрече Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции стороны конфликта после многочасовой дискуссии не смогли согласовать "пасхальное перемирие", так как украинская сторона отказалась принимать пакет дополнительных мер контроля за нарушениями режима прекращения огня.

Украина ЛНР ДНР ООН

Новости по теме

Новости

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле столицы Камчатки

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Люди во всем мире стали печальнее и злее

Люди во всем мире стали печальнее и злее

На МКС произошел сбой в системе очистки воздуха

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Что произошло за день: четверг, 25 апреля

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

Глобальное потепление увеличило разрыв между бедными и богатыми странами

Пилоты греческого Boeing ради шутки без разрешения прилетели в Кишинев из Бухареста

Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');