Поиск

Трамп и Абэ в Вашингтоне обсудят шаги по достижению денуклеаризации КНДР

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ скоординируют дальнейшие шаги по достижению денуклеаризации Северной Кореи во время предстоящей встречи в Белом доме, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник правительства США в четверг.

"Это важная возможность для лидеров обменяться мнениями о последних событиях, связанных с Северной Кореей, и координировать дальнейшие действия", - сказал чиновник.

Он добавил, что "эти будущие действия, конечно, также будут включать консультации с нашим близким партнером и союзником США, Республикой Корея, направленные на достижение окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи".

Стороны также рассмотрят вопросы торговли, инвестиций, и углубление экономического сотрудничества.

Президент США и премьер-министр Японии намерены обсудить предстоящий саммит "Большой двадцатки", который пройдет в конце июня в Осаке.

Представитель Белого дома напомнил, что премьер-министр Японии С.Абэ будет в Вашингтоне в пятницу с официальным рабочим визитом, в рамках которого пройдут двусторонние встречи с участием должностных лиц национальной безопасности и торговли, а также частный ужин между двумя лидерами и их супругами.

США Япония

Новости по теме

Новости

Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР

Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР

РФ предпочла подождать от Зеленского конкретных шагов по ситуации на Донбассе

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле столицы Камчатки

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

Замгенсека ООН призвала согласовать перемирие на востоке Украины

Люди во всем мире стали печальнее и злее

Люди во всем мире стали печальнее и злее

На МКС произошел сбой в системе очистки воздуха

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Что произошло за день: четверг, 25 апреля

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');