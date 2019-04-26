Поиск

Министр КНДР заявил о неэффективности санкций ООН против его страны

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министр внешней экономики Северной Кореи Ким Ен Чжэ заявил в беседе с южнокорейским агентством "Ренхап", что санкции ООН не сказались на КНДР.

"Пусть они вводят санкции в течение ста или тысячи лет, если они хотят. Мы не беспокоимся, и они нас практически не затрагивают", - сказал Ким Ен Чжэ агентству.

По его словам, санкции не оказали никакого воздействия на производство энергоресурсов в стране.

"Производство энергии и электричества выросло с прошлого года", - заверил Ким Ен Чжэ.

Он отметил, что США стоит пересмотреть свою стратегию в переговорах по денуклеаризации.

"Эти люди (США - ИФ) не должны делать то, что они делают сейчас, и должны изменить свой путь", - заявил Ким Ен Чжэ.

Он также обвинил Сеул в несоблюдении межкорейского военного соглашения из-за совместных военных учений Южной Кореи и США.

"Мы должны действовать в соответствии с тем, о чем договорились между Севером и Югом, и брать на себя ответственность за любую проблему, которая возникает в рамках соглашения", - добавил министр.

КНДР ООН

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Армения запланировала закупить у России дополнительную партию Су-30СМ

Трамп заявил о желании США избавиться от ядерного оружия

"Рашагейт"

Трамп назвал расследование Мюллера "попыткой свержения правительства"

КНДР потребовала от США $2 млн за медпомощь студенту Вомбиеру

СМИ узнали о подготовке нового ядерного соглашения США с РФ и Китаем

СМИ узнали о подготовке нового ядерного соглашения США с РФ и Китаем

Трамп и Абэ в Вашингтоне обсудят шаги по достижению денуклеаризации КНДР

Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР

Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР

РФ предпочла подождать от Зеленского конкретных шагов по ситуации на Донбассе

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле столицы Камчатки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');