Поиск

Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию
Избранный президент Украины Владимир Зеленский
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отправился отдохнуть в Турцию.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", - написал Зеленский в фейсбуке.

Он отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, а на Украину он вернется через два дня.

Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав во втором туре 73,22% голосов избирателей, за его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

Украина Владимир Зеленский

Новости

Турецкие отели попросят постояльцев набирать поменьше еды

Турецкие отели попросят постояльцев набирать поменьше еды

Что случилось этой ночью: пятница, 26 апреля

Министр КНДР заявил о неэффективности санкций ООН против его страны

Армения запланировала закупить у России дополнительную партию Су-30СМ

Трамп заявил о желании США избавиться от ядерного оружия

"Рашагейт"

Трамп назвал расследование Мюллера "попыткой свержения правительства"

КНДР потребовала от США $2 млн за медпомощь студенту Вомбиеру

СМИ узнали о подготовке нового ядерного соглашения США с РФ и Китаем

СМИ узнали о подготовке нового ядерного соглашения США с РФ и Китаем

Трамп и Абэ в Вашингтоне обсудят шаги по достижению денуклеаризации КНДР

Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР

Ким Чен Ын пригласил президента России посетить КНДР
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');