Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию

Избранный президент Украины Владимир Зеленский Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отправился отдохнуть в Турцию.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", - написал Зеленский в фейсбуке.

Он отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца, а на Украину он вернется через два дня.

Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав во втором туре 73,22% голосов избирателей, за его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,45%.