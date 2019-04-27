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Зеленский опроверг сообщения турецких СМИ о его отдыхе на дорогой яхте

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опровергает распространенную турецкими СМИ информацию о том, что он в Турции якобы отдыхает на большой яхте.

"Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

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В переданном "Интерфаксу-Украина" заявлении отмечается, что в некоторых СМИ Турции, в частности, в издании Milliyet появились фейковые новости о новоизбранном президенте Украины, который якобы намерен отдыхать в Турции на яхте длиной 40 метров.

"К сожалению, создание фейков и распространение недостоверной информации - одна из болезней современных медиа - не имеет границ. В том числе, географических. Пресс-служба Владимира Зеленского официально опровергает эту информацию. И настаивает на опровержении этой ложной информации турецкими СМИ, в том числе, изданием Milliyet", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 26 апреля утром Зеленский написал на своей странице в фейсбуке, что вылетел в Турцию, куда повез на отдых своих детей.

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Украина Турция Владимир Зеленский

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