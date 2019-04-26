Таллин установил рекорд по числу отличников "Тотального диктанта"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В столице Эстонии установлен рекорд по количеству любителей и ценителей русского языка, написавших "Тотальный диктант" на отлично, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе мэрии Таллина.

"В этом году высший балл в Таллине за "Тотальный диктант" получили 122 человека - рекордное количество отличников, и еще пятеро участников теста TruD получили более 95 баллов из 100", - сказали в пресс-службе.

В субботу, 27 апреля, в Таллинском университете пройдет награждение отличников "Тотального диктанта" и разбор ошибок. Все участники смогут получить проверенные работы на руки.

Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" нынешнего года благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2,3 тыс. человек, в 2017 году - 3 тыс. человек; в 2016 году - 2,3 тыс..

13 апреля участие в акции "Тотальный диктант - 2019", столицей которой стал Таллин, приняли около 2,6 тыс. человек, 2 тыс. 469 из которых сдали свои работы на проверку.

Работы участников проверяла экспертная комиссия из 45 человек, в состав которой входят преподаватели-эксперты из Таллинского университета и гимназий Таллина, а также студенты и волонтеры. Каждый диктант проверялся дважды, а работы на "отлично" - трижды. Проверка осуществлялась на основе подробных комментариев, которые присылает Экспертный совет "Тотального диктанта" из Новосибирска, что обеспечивает единый уровень проверки во всех странах мира.

Тотальный диктант - ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.