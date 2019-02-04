Министр юстиции Эстонии призвал отказаться от "Тотального диктанта" по русскому языку

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) призвал не проводить в этом году в стране "Тотальный диктант".

"Это не та новость, которой радоваться, и вообще не так невинно, как могло бы быть занятие классической чистотой русского языка", - написал он в Facebook, комментируя решение жюри конкурса сделать столицей "Тотального диктанта" в этом году Таллин.

"Мы в Эстонии должны сосредоточиться на том, чтобы сделать нашу систему образования эстоноязычной, а не на том, чтобы легитимизировать мягкую политику влияния России в отношении наших соотечественников", - считает министр.

Он полагает, что "это мероприятие продиктовано не филологическими, а политическим мотивами". "Разумно было бы отказаться от проведения этой акции в Таллинне", - пишет министр.

Он советует госучреждениям Эстонии оценить "связанные с этой акцией обстоятельства" и принять "необходимые меры в рамках своей конституционной компетенции".

2 февраля организаторы "Тотального диктанта - 2019" сообщили, что Таллинн получил большинство голосов жюри в финале конкурса на выбор столицы мероприятия. Таллин неоднократно участвовал в конкурсе с рекордным количеством участников.

Диктант, для которого был выбран фрагмент произведения Павла Басинского, пройдет 13 апреля 2019 года. Текст прочтет сам автор.

В 2018 году диктант написали около 230 000 человек в 76 странах мира.