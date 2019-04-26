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Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием

Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США выйдут из международного договора о торговле оружием, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Выступая перед членами Национальной стрелковой ассоциации США в Индианаполисе, он отметил, что страна "отвергает этот договор" и "отзывают свою подпись" под ним.

Президент США подчеркнул, что выступает против этого договора, так как считает, что он идет вразрез со Второй поправкой к конституции США, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия. "Я не допущу, чтобы иностранные бюрократы ограничивали действия Второй поправки", - добавил он.

Трамп напомнил, что это соглашение в 2013 году подписал его предшественник на президентском посту Барак Обама. Далее оно было передано на ратификацию в Сенат. Эта процедура не завершена и по сей день. Как пообещал сегодня Трамп, этого не произойдет при его администрации.

Белый дом опубликовал документ, поясняющий позицию США по этому вопросу. В нем отмечается, что далеко не все страны соблюдают сформулированные в договоре правила. "В настоящее время 63 страны не имеют никакого отношения к договору. В частности, речь идет о крупных экспортерах вооружения, таких как Россия и Китай", - говорится в заявлении Белого дома.

Соглашение "не может решить проблему безответственной передачи оружия, если эти крупные экспортеры могут вообще игнорировать договор", подчеркивают в Белом доме. Там заявили, что США "продолжат соблюдать законы, гарантирующие, что продажа вооружений проводится лишь после внимательного изучения юридических и политических аспектов сделки".

Текст договора о торговле оружием утвердили большинством голосов на Генассамблее ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 государств - членов ООН.

Согласно информации, опубликованной ООН, договор призван регулировать международную торговлю обычными вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями. Он вступил в силу 24 декабря 2014 года.

Его подписали 130 государств, но не все они его ратифицировали.

США Дональд Трамп

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