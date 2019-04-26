Что произошло за день: пятница, 26 апреля

Загрязнение нефти в "Дружбе" оказалось умышленным, Мария Бутина получила в США 18 месяцев тюрьмы, умерла Элина Быстрицкая

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России завели уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом стало известно по итогам встречи нефтяников из Белоруссии, Польши, Украины и России в Минске, которая была созвана для поиска путей решения проблемы поступающей из РФ "грязной" нефти. Ее участники определили план действий для возобновления транспортировки нефти в Белоруссию и страны Европы. Прокачка нефти по южному направлению "Дружбы" может быть возобновлена к концу первой декады мая.

- Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет в столичном Малом театре 29 апреля. Быстрицкая будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

- Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения по делу о работе в качестве иностранного агента. Россиянку депортируют из Соединенных Штатов после того, как она отбудет тюремный срок.

- В Красноярске на территории завода "Красмаш", который производит баллистические ракеты "Синева", произошел сильный пожар. Огонь охватил более 20 тыс. квадратных метров площади, в здании обрушилась кровля. Однако, как утверждается, пожар не представлял опасности для корпусов "Красмаша". Он произошел на складе завода "Бирюса", располагающемся на той же территории.

- Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Центробанк в третий раз выдержал паузу, намекнув на возможное снижение ставки в июне.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из международного договора о торговле оружием.