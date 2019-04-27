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10 человек погибли при взрыве в освобожденном от ИГ сирийском городе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) подорвали в пятницу заминированный автомобиль в городе Ракка, сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, в результате теракта, устроенного возле казармы "Сил демократической Сирии" (СДС), погибли минимум 10 курдских бойцов.

Сирийский город Ракка когда-то считался так называемой "столицей" террористической группировки ИГ. 17 октября 2017 года сирийская оппозиция подтвердила установление контроля над городом.

Сирия Ракка

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